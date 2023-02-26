內地工廠裁員兼減人工　多地勞工排長龍求職

內地傳媒上周六（25日）報道，內地勞務市場在春節後許多工廠因為訂單銳減而裁員及減人工，有工廠招聘20名員工，出現300多人在寒冷雨天排長龍面試的情況。被視為指標大廠的鄭州富士康目前已停止招工，工人稱現時收入是3年來最低。

報道指，內地去年12月放寬新冠防控後，染疫人數暴增，勞工不敢外出工作。疫情趨緩後出現春節返鄉潮，許多工廠開高價也招不到工人。春節過後，勞工外出找工作，情況卻有逆轉。網上流傳招工情況可見在浙江嘉興的一間材料工廠招聘20名員工，有300多人在冷冬冒雨前來面試，門口排起長龍。四川成都一間電子廠招人，門口天沒亮就排起長隊，300個工位名額引來上千人競爭。

知情人士指，2月以來不少招工單位開出工價愈來愈低，招工崗位愈來愈少，不少製造商門前排起長龍，擠滿找工作的務工者。勞務仲介和務工人員都反映，工價確實出現較大波動，工作機會也愈來愈少，招聘人員則指由於春節後求職務工人員的集中爆發，同時企業還處於復甦階段，導致勞力供過於求。報道引述一份勞務公司的報價表顯示，2月1日東莞某電子廠工價為一小時23元（人民幣，下同，約26港元），月收入在6,900元（約7,786港元）左右；一周後工價下降至20元（約22.6港元），月收入降至6000元（約6,770港元）。