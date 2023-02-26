中研院P3實驗室鼠咬人事件　監察院促檢討改進

台灣中央研究院P3實驗室有研究人員被實驗鼠咬傷，感染新冠。

台媒周日（26日）報道，台灣中央研究院P3實驗室於2021年發生研究人員遭實驗鼠咬傷確診新冠事件，監察院調查報告指出，當年不僅實驗操作違反防護裝備穿戴，P3實驗室也未有內部稽核機制，應檢討改進。

前中央研究院P3實驗室人員當年遭到實驗鼠咬傷確診新冠，後續經中研院調查發現，實驗人員不僅沒戴N95口罩、雙層手套、護目鏡，也沒在生物安全櫃中做實驗，離開時甚至先脫口罩，造成感染。中央流行疫情指揮中心作出處罰，罰款15萬元新台幣（約3.8萬港元）。監察院委員會本月16日通過監察委員林郁容、葉宜津的調查報告，要求中央研究院及衞生福利部疾病管制署針對此事確實檢討改進意見。

監察院指，中研院P3實驗室研究人員實驗操作違反防護裝備穿戴、進出管制，以及實驗後清消與廢棄物處理等規定，且新進人員未完成法定教育訓練時數，就進入實驗室操作，違反《感染性生物材料管理辦法》規定。調查報告指出，實驗室也欠缺實驗人員適任考核機制，才會導致當年感染事件，有重大違失。