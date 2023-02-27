男子去世銀行促找卡數　遺屬反要求證明親屬關係

內地傳媒周日（26日）報道，浙江台州市一名男子近日去世後，銀行要求遺屬償還死者生前的信用卡欠款5.8萬元（人民幣，下同，約6.5萬港元），但遺屬要求銀行先證明他們與死者的親屬關係。經浙江仙居縣人民法院審理，因銀行沒有舉證證明5.8萬元用於夫妻共同生活，所以款項不屬於夫妻共同債務，遺屬無需歸還欠款。

陳姓男子去世前有一張額度6萬元（約6.8萬港元）的銀行信用卡，他平常隨借隨還，信用很好。陳先生用信用卡交易5.8萬元後突發疾病不幸去世，銀行知道陳先生去世後，便打電話聯絡到其妻子和女兒索要欠款，並告知如果拒不歸還，將會起訴二人。由於雙方發生爭執，陳先生的女兒要求「先讓銀行證明親屬關係，否則其他一切都免談」，隨即掛斷電話。

銀行之後再次找到陳先生的妻子和女兒，希望對方能夠歸還欠款。惟二人稱對於陳先生信用卡欠款一事毫不知情，他的遺產早已用於歸還欠款，現在確實無法歸還。銀行把二人告上法庭，請求法院判他們立刻歸還欠款。銀行在庭審時指，陳先生妻子及女兒繼承房產，所以應當歸還欠款。妻子一方則提交還款證明、貸款明細，證實陳先生生前欠的外債較多，其遺產早已用於歸還欠款。法院認為，陳先生生前透支信用卡一事，其妻子確實不知情，需要銀行舉證證明相關款項用於夫妻共同生活，但銀行沒有舉證證明，所以款項不屬於夫妻共同債務。而在不屬於夫妻共同債務的情況下，陳先生的妻子無需償還。銀行不服，上訴到二審法院遭駁回。