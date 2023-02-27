北京發放1600元人民幣消費券　鼓勵買綠色智能商品

北京市商務局將於今年3月至12月向在京消費者發放一批消費券，每人每次最多可領取5張面值共1,600元人民幣（約1,805港元）消費券，可以購買手機、手提電腦、平板電腦等綠色智能商品。

名為「京彩·綠色」消費券適用商品共計55類，包括手機、手提電腦、無人機、平板電腦、自行車、顯示器、空氣凈化器、智能梳化、智慧床、洗碗機等。其中，手機廠商應通過工業和信息化部關於智能手機綠色設計相關評審或項目驗收，手提電腦、平板電腦、桌面電腦、顯示器、電視機、空調等16類產品需在中國能效標識網備案且達到二級能效及以上等級。洗碗機、坐便器、凈水機、淋浴器4類產品需在中國水效標識網備案且達到二級水效及以上等級。

北京市商務局稱，消費者實名認證後登錄參與企業線上平台，前往「京彩·綠色」消費券專區可申領。消費券僅限消費者本人在參與企業線上商城或線下實體門店購買相關適用商品時一次性使用。如申領消費券後在截止時間未使用，即自動失效。訂單發生全額退款時，尚在有效期內的消費券可繼續使用，退款後消費券有效期不變。如超出有效期或有效期內訂單部分退款，消費券不能再次使用。