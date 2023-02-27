美能源部按新情報判斷　新冠或從華實驗室意外洩漏

針對新冠病毒溯源調查，美國《華爾街日報》周日（26日）披露美國能源部近日向白宮及國會主要議員提交一份新情報報告，顯示當局認為病毒很可能是源於中國實驗室因意外洩漏，與聯邦調查局（FBI）看法一致。

能源部早於2021年已向國家情報總監辦公室呈交有關新冠源頭的調查報告，當時是指未能肯定病毒源頭。能源部近日呈交的報告少於5頁，是基於新情報作出新判斷，改變了立場。美媒指能源部擁有相當多的科學專業知識，並監督美國國家實驗室網絡，部分會進行高級生物研究，所以能源部的評估顯得重要。

除了FBI與能源部，美國另外4個情報部門仍認為病毒屬自然傳播，中央情報局（CIA）與另一部門則未有判斷，沒有情報機關認為這是中國的生物武器。消息人士指能源部是信心不足地作出最新判斷，官員拒絕透露新情報及分析的詳情，僅指能源部和FBI分別以不同理由，判斷實驗室意外洩漏病毒是最有可能的源頭。

上述的最新報告此前沒有對外公布，亦不知會否公開。白宮國家安全顧問沙利文回應時指，總統拜登多次指示各個情報部門，盡可能調查出病毒源頭。能源部發言人拒絕討論最新評估，只稱當局一直支持徹底、謹慎、客觀調查。共和黨參議員蘇利文周日表示，國會需召開新冠源頭聽證會，他指摘中國試圖壓迫其他質疑自然傳播說的國家。