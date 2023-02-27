工信部規範安裝卸載App　加強個人信息保護

內地工業和信息化部周一（27日）印發通知，部署進一步提升移動互聯網應用服務能力，圍繞提升用戶服務感知、提升行業管理能力，共提出26條措施，重點關注應用程式安裝卸載、個人信息保護、行業協同規範發展等。通知指出，要加強個人信息保護，不得僅以服務體驗、產品研發、算法推薦及風險控制等為由，強制要求用戶同意超範圍，或者與服務場景無關的個人信息處理行為。

通知提出，規範安裝卸載行為，確保用戶知情同意安裝，不得通過「偷梁換柱」、「強制捆綁」、「靜默下載」等方式欺騙誤導用戶下載安裝，同時規範網頁推薦下載行為。在用戶瀏覽頁面內容時，未經用戶同意或主動選擇，不得自動或強制下載應用程式，或以折疊顯示、主動彈窗、頻繁提示等方式強迫用戶下載、打開程式，影響用戶正常瀏覽信息。無正當理由，不得把下載程式與閱讀網頁內容綁定。

服務續期方面，通知要求採取自動續訂、自動續費方式提供服務的程式，應徵得用戶同意，不得默認勾選、強制捆綁開通，並在自動續訂、自動續費前5日以短信、消息推送等顯著方式提醒用戶，服務期間提供便捷的隨時退訂方式和自動續訂、自動續費取消途徑。