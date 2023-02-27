內地新冠疫情保持平穩　續優化醫療資源布局

國務院聯防聯控機制周一（27日）在北京召開記者會，國家衞健委發言人米鋒表示，近期全國新冠疫情繼續保持平穩態勢，各地疫情均處於局部零星散發狀態，未發現疫情明顯反彈的省份。他強調，要落實深化「乙類乙管」各項措施，鞏固來之不易的重大成果，要優化醫療衞生資源布局，同時密切關注境外疫情發展態勢。

會上有記者關注，如何指導醫療機構更充分地做好醫療物資的儲備和統籌調度的工作。國家衞健委醫療應急司司長郭燕紅指出，中國地域廣、各地需求差異大，為保障醫藥物資供給的充足和可及，國家衞健委和工信等部門主要從三方面做好保障工作，分別為完善分級的儲備制度、及時完善儲備的品種和數量，以及強化醫療機構應急藥品和物資的儲備。她又表示，大專院校在春季開學之際，也要做好藥品的儲備，為師生提供相應服務。

郭燕紅又稱，為應對未來可能發生的其他突發公共衞生事件，下一步要按照平急結合、系統高效的原則，進一步推動醫療應急體系和能力的高質量發展。內地將按早前下發的十四五期間突發事件緊急醫學救援的規劃，指導各地進一步強化體系建設和能力提升，包括進一步完善醫療應急的指揮體系、推進醫療應急救治基地的建設、對國家緊急醫學救援隊伍進行提質擴容，在全國增設約20支的國家重大疫情醫療救治隊伍。