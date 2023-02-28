網傳蘇州動保組織私刑拷問貓販　逼下跪吃糞

內地上周六（25日）起流傳一段聲稱是蘇州小動保組織拷問貓販，要求貓販下跪、自己扇耳光的影片，引起熱議。江蘇省蘇州小動物保護協會周日（26日）指無法確定事發地是否在當地，小動物保護協會正調查此事。蘇州吳中警方則指關注到此事，仍在調查是否在蘇州發生，內媒透露市政府相關部門也關注及調查事件。

微博帳號「@亞洲動保之聲」發文稱，蘇州小動保組織在網上發現販貓線索後高度重視，立即動用手段和星鏈定位技術追蹤，動保執法人員採用扭胳膊、扇臉、砸頭、踹肚子、薅頭髮、掐、扎、強光照眼、逼迫下跪、吃糞便等多種方式對貓販連夜審訊，「專業程度媲美緬甸北部的人口販賣集團，當事人已把自己打得鼻青臉腫、口吐鮮血，動保組織的審訊工作取得了階段性成果」。在影片中，可見一名男子被多人鉗住手臂，要求他跪在地上供出同夥，他遭帶到一處疑似倉庫的空地，一名女子讓男子自己扇耳光，又出現「關門」、「灌農藥」等字眼，男子嘴角流血，面部有瘀青。還有網民聲稱，男子臉上抹了糞便。

有網友稱，上述男子曾有虐待20多隻貓，這次以愛心人士身分領養貓咪時，動物保護組織認出他。另有人認為，即使是民間動物保護組織，也不應該借保護動物的名義進行非法拘禁和濫用私刑，拷問的手法已經涉嫌違法。有網友質疑涉事組織是蘇州市小動物保護協會，協會強調有正規執照，是公益團體，受相關主管部門監督，不會做出這樣的過激行為。

蘇州市小動物保護協會發文指，「@亞洲動保之聲」藍v是假的，頭像上是他自己加了一個藍v，大家不要被矇騙，帳號掛着小動物保護之名，宣傳的都是虐狗殺狗，是引戰的帳號，故意挑唆矛盾，造謠生事，達到自己不良的目的。