秦剛籲反對將人權問題武器化　周四出席G20外長會

中國外長秦剛周一（2月27日）在北京透過視像，向聯合國人權理事會會議致詞，指各國自主選擇人權發展道路的權利必須得到尊重，照搬照抄別國模式只會水土不服，強加於人更會貽害無窮。中國外交部發言人毛寧周二（2月28日）宣布，應印度外長蘇杰生邀請，秦剛將於周四（3月2日）出席在印度新德里舉行的二十國集團外長會議。

秦剛表示，各國應恪守聯合國憲章宗旨和原則，共同反對有國家將人權問題政治化、武器化、工具化，反對有國家到處充當人權教師爺，對別國指手畫腳。秦剛又指，中方堅決反對一些別有用心的勢力，不斷炒作新疆、西藏事務，企圖借此攻擊抹黑中國，打壓遏制中國發展。

秦剛指港區國安法實施以來，香港正從由亂到治，走向由治及興的新階段，中方將全面準確貫徹一國兩制方針，堅決維護國家主權、安全和發展利益，保持香港繁榮穩定。

對於日本政府決定向海洋排放福島核污水，秦剛強調，這並非日本的私事，而是關乎全球生態環境安全及各國人民健康權，各國應敦促日方正視國際社會合理關切，履行應盡國際義務，以公開、透明、科學、安全的方式處置核污水。