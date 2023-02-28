美眾議員訪台返美後　即日收華使館警告信

美國眾議員奧金克洛斯（Jake Auchincloss）、卡納（Ro Khanna）、岡薩雷斯（Tony Gonzales）和傑克森（Jonathan Jackson）日前一同訪問台灣。奧金克洛斯周二（28日）在Twitter發文透露，他返美後立即收到中國駐美大使館的警告信，但強調自己不在乎也不會退縮。

歐清傑轉發其辦公室向美媒披露的內容，透露他上周五（24日）返抵美國後，立刻接到中國駐美大使館同日以電郵發出的警告信。信中特別點名抗議訪問團跟台總統蔡英文、副總統賴清德及其他台灣高官會晤，稱對此表達嚴重關切。信中重申一中原則，並指控質疑一中原則的人是造成台海緊張的根源，強調中方不會允許台灣以任何形式從中國分裂出去。

報道認為，該電郵似乎意圖藉此警告美國議員不要介入台灣問題，雖然這次並非中國對美國議員訪台首度提出抗議，但中國駐美大使館今次的回應更為迅速。奧金克洛斯指中方很生氣，但他不在乎，強調將繼續支持全世界的自由與民主，不論是在烏克蘭、台灣抑或德黑蘭街頭。

針對美國國務卿布林肯早前發表涉台言論，中國大陸外交部發言人毛寧周二（28日）指摘言論不負責任，十分荒謬，中方堅決反對。在台灣問題上，布林肯需要認真上一上歷史課。美方蓄意無視和歪曲歷史事實，在台灣問題上發出錯誤信號，大幅放寬對美台官方交往的約束，強化美台軍事聯繫，鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」，甚至有媒體曝出美政府制定了毀滅台灣計劃。她重申台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係的政治基礎及第一條不可逾越的紅線。如果美方一意孤行必將導致嚴重後果，美方必將為此付出沉重代價。