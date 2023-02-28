兩孩母遭夫斬死兼偷屍　民眾抗議引發警民衝突

河南省安陽市滑縣桑村鄉楊大召村24歲兩孩之母楊某華，在上周一（20日）被丈夫張某豪斬死，女死者更遭置於屋內5日無人處理。楊女直系親屬知悉事件後，便趕往張男家，用磚頭和棺材封堵大門。但周日（26日）傳出遺體被偷走，引發大規模衝突，甚至民眾群起攻擊警車。警方周一（27日）通報已刑事拘留張男，正辦理案件，檢察機關亦批准逮捕。

遺體據報被偷走後，民眾湧往男方家討要說法，但大批警察到場應對，雙方爆發衝突。網傳影片顯示，大批人包圍警車，然後合力嘗試推翻警車，並敲爛車窗玻璃。由於未能成功推翻，現場民眾改用白布、死者遺像、鮮花裝飾警車。隨後有防暴警察到場，用盾牌、警棍驅散示威者。另有網紅衝入張男家中報復，破壞家具及指罵男方家人，並將過程拍成影片上傳網絡。

關於楊女生前與張男的糾紛，楊女親屬分享對話紀錄圖片，顯示張男無責任無擔當，家中財政由張母掌控，楊女生前多次索要家用卻反遭埋怨。由於張男收入不高，楊女打算外出打工，卻被嫌棄不顧家、不照顧孩子，最後提出離婚。張男涉怒斬楊女8刀，刀刀都在脖子上，當時對方卻在給1歲多的孩子哺乳。針對死者未成年的孩子，當地政府表示已成立案件處置工作組，將依法依規救助相當未成年人，持續關愛孩子健康成長。