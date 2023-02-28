二中全會結束　通過《黨和國家機構改革方案》

中共第二十屆中央委員會第二次全體會議周日（26日）起一連3日在北京舉行，周二（28日）發表會議公報。會上審議通過擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單。會上另審議通過了《黨和國家機構改革方案》，將提交十四屆全國人大一次會議審議。

會上決定把上述兩份人選建議名單，分別向十四屆全國人大一次會議主席團和全國政協十四屆一次會議主席團推薦。會上認為面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，要做好全國人大、全國政協換屆準備工作，動態優化調整新冠疫情防控措施，着力推動經濟穩步回升、促進高質量發展，堅決維護國家安全和社會穩定，開啟中國特色大國外交新征程，進一步深化全面從嚴治黨。全會認為，深化黨和國家機構改革，黨和國家機構職能實現系統性、整體性重構，為歷史性變革提供保障。

全會強調，當前世界進入新的動盪變革期，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。中國改革發展穩定但面臨不少深層次矛盾，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。會上提出努力擴大內需，切實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，進一步優化市場化法治化國際化營商環境，有效防範化解重大經濟金融風險；全面推進鄉村振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，防止發生規模性返貧。