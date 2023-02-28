孤獨翁自辦葬禮瞓棺材遊街　部門稱沒此風俗

安徽省亳州市一名84歲老翁周一（27日）在村裏為自己舉辦了一場「葬禮」，有百多名村民參加。老翁指自己平日較孤獨，活着辦「葬禮」只為開心。當地民政局工作人員則對內媒表示，當地沒有這樣的風俗，已將事件上報縣委宣傳部調查。

從現場畫面顯示，一輛貨車拖着一副棺材在街上巡遊，棺材上一名身穿壽衣的老人時而坐着，時而躺下。貨車前方有人敲鑼打鼓，後方有多名村民騎車或步行跟隨。網友指事發地點在亳州渦陽縣義門鎮趙屯村。據幫忙籌辦「葬禮」的村民表示，該老翁姓張，4名兒女都在外工作。張翁周日（26日）表示要為自己辦一次「葬禮」，趙屯村及周邊村百多名村民聞訊參加，有人還送來花圈等物品，整個活動持續了約3小時，張翁在家辦了幾桌酒席宴請幫忙的村民。村民表示，張翁的子女因不在家，故沒參加「葬禮」。

張翁事後對記者稱，他的老伴2年前離世，孩子都在外工作，平日自己一個人生活，感覺很孤獨，所以想用這種方式高興一下。他表示沒有將這事告知子女，也沒通知親友，鄉親都是自發捧場。張翁稱，整個葬禮花逾1萬元人民幣（約1.14萬港元），他感覺很滿意，很高興。