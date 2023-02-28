中國大陸攻台威脅　美軍稱非迫在眉睫

美國陸軍部長沃姆思（Christine Wormuth）周一（27日）表示，不認為中國大陸兩棲入侵台灣是迫在眉睫的威脅，但今年要向北京展示武統台灣的企圖，將遇上如同俄羅斯入侵烏克蘭後，以美國為首的的強大聯盟抵抗。美國太平洋陸軍司令弗林（Charles Flynn）稱，解放軍在台灣附近部署主要戰略快速打擊部隊。

沃姆思與弗林當天出席美國智庫美國企業研究院的印太地區研討會，沃姆思表示美國希望緩和與北京的關係，同時避免在亞洲參與地面戰爭，實現此目標最好的方式就是向中國大陸展示美方有能力打贏戰爭。對於外界比較俄烏戰爭與兩岸衝突，她指美國必須增加武器產量，並協助台灣建立不對稱戰力；又警告若美國與中國大陸爆發大規模戰爭，美國本土或面臨軍事及非軍事攻擊威脅。

弗林指解放軍火箭軍及戰略支援部隊處於「危險位置」，批評這兩支部隊部署台灣附近是非常不負責任及危險的行為，「他們正在排演、演習、試驗」。不過，他強調登陸作戰是非常複雜的行動，指個人認為中國大陸並非所向無敵，「他們還有工作需要做」，所以現在是美國建立威懾力阻止北京侵台的時機。