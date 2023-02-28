民宿睡床緊貼坐廁　日租60人民幣惹議

河南省鄭州市一名自媒體作者「黑貓長」上月在短片平台發布影片，內容疑為一間「0室0廳1衞（生間）」的公寓，至今吸引近200萬次點擊播放。作者近日澄清，片中所見是一家民宿，因發布時錯用標題，才引起誤會。

「黑貓長」發布的影片顯示，房間的設備一應俱全，有空調、洗手盆、坐廁和床，房間日租60元（人民幣，下同，約69港元）。黑貓長稱，他在某團購網站上發現這個民宿房間時「覺得很離譜」，所以要親自體驗一下。影片中，黑貓長從床上轉身便對正坐廁的鏡頭令人感到震驚，不過他承認自己並沒有在房間過夜。

該民宿位於鄭州市金水區一個居民小區內，與鄭州大學第一附屬醫院鄭東院區步行距離僅5分鐘，影片介紹的房間名為「一居室床位房」。記者發現，在相同小區一家經濟型酒店的「簡約單人（房）間」，與上述民宿房間布局幾乎相同，裝修更精緻，網上日租只是42元（約48港元）一晚。民宿服務人員表示，其實該房間是可有可無的，有時會把它當雜物房。服務人員又稱，前往該處的人大多是到醫院看病，大都只住一天，「這裏也不是月租房」。