女大生輪候HPV疫苗逾年　揭遭冒名頂替接種

內地不少市民不時反映子宮頸癌疫苗（HPV）「一針難求」，即使已經成功登記預約接種，仍需慢慢排隊等候通知。上海同濟大學一名女大學生很早前預約接種疫苗，卻遲遲未接獲通知，一查之下，竟發現被人冒名頂替接種。

當事人卓同學於2021年11月在學校對口的嘉定區黃渡社區衞生服務中心申請接種HPV疫苗。後來她發現有預約號碼排在後面的同學於上周三（2月22日）已完成首針接種，自己卻仍未接獲接種通知。卓同學到黃渡社區衞生中心查詢，卻被告知自己已在去年9月和11月完成接種2針九價HPV疫苗，接種地點顯示為浦東新區金楊地區。卓同學根據登記人的電話號碼致電，冒認者得知被揭發，於是掛上電話。卓同學亦立即報案。

對於被冒名頂替接種疫苗，卓同學有2點疑惑。首先她來自福建，無上海戶籍，所以只能在學校對口的黃渡衞生服務中心登記接種，但冒認者卻跳過規定跨區接種。其次，她質疑當地醫療機構進行接種前有否核配身份資料。內媒其後聯絡浦東金楊社區衞生服務中心，一名負責人表示，雖然接種訊息顯示冒認卓同學的人於浦東金楊接種，但實際接種地點很可能不是該中心，而是當地的私人診所。該中心又表示，已將卓同學的情況向屬地衞建委反映，中心也將持續追蹤關注。