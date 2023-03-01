大學教授性騷擾女學生　私信：你的睡衣超好看

浙江省政府網站日前接獲舉報，指杭州師範大學石姓教授涉嫌性騷擾、學術欺騙和濫用職權等行為。校方上周五（2月24日）經杭州市教育局回覆稱，石某在與學生日常交流過程中確實存在言行不當情況，責令其作出書面檢查並公開道歉，停課一個月，取消其在評獎評優、職務晉升等方面的資格，為期兩年。

舉報人於上月17日在浙江省政府網站留言稱，自去年12月12日起，石某私下用微信對杭州師範大學一名女學生講述自己的家庭矛盾，又抱怨自己的妻子與母親。石某此前亦透過微信私下性騷擾該女學生，比如「你的睡衣超好看」、「你還含苞欲放」等。出於石某是老師，女學生只能被迫回應，卻因而遭受精神創傷，甚至出現不敢與外界接觸的症狀。舉報又稱，多名杭州師範大學學生反映，石某除經常讓課代表為他取速遞、買水，又濫用老師權利，讓學生幫他寫他要出版的作品。他又在沒經過學生同意下，在錄入期末成績前，把學生的成績發送到所有學生都在的微信課程群。

杭州市教育局上周五轉發學校回覆表示，收到舉報反映後，學校第一時間調查處理，學校信訪辦老師等人也多次與學生通過面談、電話等方式溝通，相關學院領導也與石某交談。上月22日，學校師德建設工作領導小組明確對石某作出上述處理建議。會議又要求學院對石某進行師德師風再教育，舉一反三，嚴格杜絕此類事件發生。