深圳9幢樓拆遷　業主料獲逾億人民幣補償

近日一則來自廣東省深圳市寶龍街道拆遷現場的簽約訊息，引起網民關注。為感謝業主張先生對徵拆工作的支持，寶龍街道辦事處向張先生頒發榮譽證書。有業內人士估計，這次拆遷，業主料可獲超過1億元（人民幣，下同，約1.15億港元）補償。

龍崗區寶龍街道的工作人員周二（2月28日）向內媒確認，這幾天確實有業主簽約9幢樓，面積約9,000平方米。有關補償金額，該工作人員則表示不便透露。內媒報道，這次徵拆與粵港澳大灣區和深圳市重點軌道交通項目深大城際建造有關，該項目起自深圳寶安國際機場，終至惠州市大亞灣，是實現深圳與大亞灣互聯互通的幹線，線路全長88.8公里，深圳段預計2025年建成。項目涉及寶龍街道南約片區集中拆除任務，已在2月18日啟動。

深大城際項目徵拆涉及龍崗區南約積谷田和大行片區，經地勘檢測，存在大量不良地質岩溶空洞。由於地下鑽挖式隧道工程恐引發地面塌陷、房屋倒塌，為避免出現意外傷亡和損失，地面建築物需於本月15日前拆除。關於拆遷賠付標準，合一城市更新集團深圳事業部項目總監肖巍稱，這個項目走的是傳統土地整備房屋徵收路徑，「房屋徵收類價值一般按照評估價格確定，按照經驗目前南約（片區）那邊農民房價格普遍1萬元（約1.15萬港元）/平方米左右，總價或許會過億元」。