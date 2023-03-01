中國銀行業協會副秘書長受查　涉嚴重違紀違法

中紀委官網周二（2月28日）通報，據中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、北京市監委消息，中國銀行業協會副秘書長郭三野涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組紀律審查；經北京市監委指定管轄，大興區監委對其監察調查。

郭三野今年53歲，湖北浠水人，1995年參加工作，具碩士研究生學歷。郭自2007年12月加入中國銀行業協會，至今已在協會工作逾15年，任協會副秘書長一職超過14年。加入中國銀行業協會前，他歷任東風創普專用汽車有限公司管理部副部長，中國對外建設總公司企業管理部處長，中外建華誠城市建設有限公司董事、總經濟師、副總經理。

內媒發現，郭三野是十九屆中央第八輪巡視結束以來，第一名受查的銀行業協會領導；上一次銀行業協會幹部被查，要追溯到2015年11月，前銀監會嚴肅查處了銀行業協會黨委書記王岩岫（正局長級）的違紀案件。另於郭三野通報受查4天前，河南農村信用聯社前黨委書記王哲同樣因涉嫌嚴重違紀違法被查。王哲在2019年3月卸任河南省農村信用社聯合社黨委書記一職後，也曾前往中國銀行業協會工作，直至2020年7月退休。