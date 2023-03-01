港澳陸續取消口罩令　專家指內地可參考

內地衞生部門將新冠調整為「乙類乙管」後，並未全面放寬戴口罩措施。隨着香港和澳門陸續解除口罩令，內地有兩名專家認為，應該參考港澳的做法，僅在某些特殊機構才要求戴口罩。專家指出，內地新冠疫情處於低水平流行階段，現在多數地區確實已符合除口罩條件。

內媒報道稱，內地多個省市的超市、餐飲場所等已不強制要求來往人群必須佩戴口罩，但乘坐公共交通工具及進出養老院、幼兒園等特殊場所仍舊要戴口罩。中山大學附屬第三醫院感染科副主任、主任醫師林炳亮表示，個人可以根據自身健康情況、所在地區傳染性呼吸道疾病流行情況等選擇是否戴口罩。

復旦大學公共衞生學院流行病學教研室主任、教授王偉炳表示，內地可以參考香港的操作，即放寬口罩佩戴的規定，但在老人院、醫院等機構，仍要求繼續佩戴，尤其是在一些醫療可及性較差的地區，建議根據當地具體情況具體評估，保持靈活性，及時根據疫情防控形勢的發展，動態調整口罩令。

兩名專家均認為，鑑於目前處在春季傳染性呼吸道疾病的高發時期，如甲型流感等，佩戴口罩仍然是非常有效的自我保護措施，建議未感染過新冠的老人、幼兒及免疫力低下的人群，仍要繼續佩戴口罩。林炳亮強調，每個人免疫力存在一定差異性，短期內還是需要提高警惕，防止類似傳染性呼吸道疾病的感染。