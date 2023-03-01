內地高等院校招收文憑試考生計劃　即日起接受報名

香港教育局周三（1日）提醒應屆中學文憑試學生，內地高等院校招收香港中學文憑考試學生的計劃，即日起接受報名。計劃共132所院校參加，包括北京科技大學、北京交通大學、浙江傳媒學院。校方將根據申請人文憑試成績擇優錄取，免卻香港學生參與內地聯招試。

申請人至本月31日期間，登入指定網頁並填寫所需資料，並可於下月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果。若申請人曾按系統要求提供補充資料，則可於下月23日前登入系統查閱最新審核結果。所有申請人須於下月30日前，按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，屆時會獲發考生編號以資識別。

同時，申請人亦須注意，報名期內完成報名確認程序方可進入錄取階段，相關人士可於即日起至6月14日期間登入報名系統以上載「學生學習概覽」，而學校亦會在5月15日至6月14日期間上載「校長推薦計劃」的相關資料，並根據考生報考資料安排面試或術科考試。有關院校將於文憑試成績發放後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上補錄，而合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助，相關詳情將於稍後公布。