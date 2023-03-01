兩岸局勢升溫　台軍招人難鬧戰機機師荒

面對中國大陸挑戰，台灣於2019年向美國採購66架F16V戰機，預計於2026年全數交付。美媒周二（2月28日）報道，由於生育率下降、從軍吸引力減，加上台海衝突風險升級，導致台軍招募新兵多年來難以達標。即使當地政府近日宣布將義務役的役期從4個月延長至1年，戰機機師不足的問題恐怕仍難以解決。

報道指出，台灣正在增加現代戰機的數量，當上述新造F16V交付時，台軍共將擁有超過200架第4代戰機，屆時台灣空軍需要多100名新機師。但資料顯示，自2011至2019年，台灣空軍僅新增21名機師。按照這速度，恐怕上述戰機交付時，台灣將沒有足夠人手駕駛新戰機。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授揭仲表示，未來3年很難彌補此一短缺。

去年，解放軍軍機飛入台灣空域至少1,732架次，遠多於2021年少於1,000架次，以及2020年不足400架次。這種灰色地帶的策略不但具有恐嚇作用，也影響擔任教練官的資深機師指導新人。報道引述一名蕭（Hsiao，音譯）姓教官稱，過去兩個月曾因解放軍軍機干擾導致訓練新機師課程兩度中斷，訓練要等解放軍軍機飛離才能繼續。