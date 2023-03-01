夫妻打拚多年　終靠養駱駝致富

內媒周二（2月28日）報道，內蒙古自治區錫林郭勒盟一對夫婦多年來通過畜牧及養駱駝等為生，近年更創立「牧家樂」旅遊項目，以吸引更多遊客體驗和了解牧民生產生活，成功致富，從狹小的蒙古包搬進寬敞的別墅，改善生活環境。

薩仁通戈拉嘎與丈夫於前年開始經營牧家樂，主要銷售駱駝奶及駱駝乳酪，並設置民俗體驗區，讓遊客藉着體驗駱駝騎行、攝影及製作奶食品等活動，能近距離接觸草原並喜歡上駱駝。其實早於2010年起，兩人靠着4隻駱駝開啟營商之路，卻因起初經驗不足，首隻駱駝在即將臨盆之際出外，意外被鐵絲網勒斷脖子導致腹中幼崽一同死亡，令他們一度心痛不已。

薩仁通戈拉嘎表示，她與丈夫為照顧好駱駝，特地聘請專業老師指導如何訓駝，經10多年努力，目前成功飼養逾80隻駱駝，每年淨收入達40萬元（人民幣，下同，約45.4萬港元），其中駱駝奶的銷售金額便有逾10萬元（約11.4萬港元）。他們更從原本居住的蒙古包及小磚房，轉至別墅定居。

駱駝是「草原五畜」之一，一直被游牧民族視為吉祥和深情的象徵，備受尊敬。薩仁通戈拉嘎指，她與丈夫最初選擇養駱駝，便是喜愛駱駝的善良品性，這些年早已把駱駝視作如同親生孩子般。