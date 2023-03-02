女中學生激情演講遭網暴　公安部門介入調查

湖南省張家界市桑植縣一名中學6年度學生代表，上周四（2月23日）在春季開學禮暨高考衝刺誓師大會中發表演講，但卻因演講時情緒激昂而遭受網絡暴力，截至周三（3月1日）為止網暴仍在持續。當地教育局人員表示，目前已對事主和其他在校學生進行心理輔導。

符姓女學生在大會中激情澎湃地演講，鼓勵台下的同學為數個月後的高考作最後衝刺，加緊努力溫習。然而，有關大會演講的影片被當時現場採訪的媒體擅自上傳到社交網絡上，惹來有心人士的隨意謾罵，單是一則批評符女「演講時咬牙切齒的樣貌難看」的留言，竟在一天內獲得700多個點讚。其後亦有網民接連發表類似網暴言論，稱符女為「打雞血（文革時流行的偽科學健身方法）的卷王（不擇手段競爭至最高境界）」、「讀書讀到魔怔（言行異常像着魔）」等。

桑植縣教育局表示，該大會是每年舉行的傳統，以往從未發生類似情況，是次可能是因為在網絡上傳播，造成較大影響。當局補充，考慮到可能會給學生造成的影響，在發現苗頭後及時處理，目前大家狀態穩定。當地網信和公安部門亦已介入調查事件，追查散布負面訊息的人。