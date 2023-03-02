布林肯質疑俄中涉烏立場　秦剛：中方站在和平一邊

二十國集團 (G20) 外長會在印度新德里召開，已抵達當地的美國國務卿布林肯周三（1日）表示，他沒有計劃與中國外長秦剛或俄羅斯外長拉夫羅夫會面，但預料將與兩人同場出席集體會議。秦剛周四（2日）在G20外長會上發言稱，全球發展繁榮離不開和平穩定的國際環境，中方為此提出全球安全倡議，就政治解決烏克蘭危機發布了立場文件，中方將始終站在和平一邊，積極勸和促談，願發揮建設性作用。

此前布林肯到中亞國家哈薩克斯坦及鳥茲別克斯坦訪問，他周三在離開烏茲別克斯坦前，曾質疑俄羅斯和中國對實現烏克蘭和平的認真程度，他指出，中國關於解決烏克蘭危機的方案有一些積極元素，包括中方曾多次表達的觀點，它們與烏克蘭危機解決方案中的建議非常相似。他批評，如果北京是認真對待維護所有國家主權，就會在過去一年俄羅斯入侵烏克蘭的時候，致力支持烏克蘭的主權完整，但中方正做出相反的行為。布林肯又指摘俄方的做法表明，俄羅斯無意進行有意義的外交以結束其侵略，這包括俄羅斯總統普京，要求烏克蘭承認俄對烏部分領土控制權等。他說，只要普京作出決定，「戰爭可在明天結束，也可在今天結束」。

秦剛在發言時稱，面對當前動盪不安的國際形勢和層出不窮的全球性挑戰，G20應負起責任，體現擔當合作，為促進全球發展繁榮作出貢獻。他提出，要踐行真正的多邊主義，遵循以聯合國憲章宗旨及原則為國際關係基本準則；要堅持平等對話，協商一致的合作原則，國際上的事應由大家商量着辦，不能搞強權政治、甚至陣營對抗；要推動全球化健康發展，反對單邊主義、保護主義和脫鈎斷鏈，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通；要推動更包容、更普惠、更有韌性的全球發展。

中國外交部發言人毛寧周四在記者會稱，在烏克蘭問題上，中方始終站在和平、對話的一方；反觀美國一直向烏克蘭戰場輸送致命性武器，還四處煽風點火，散布虛假訊息。她批評，美國說要和平，卻在世界各地發動戰爭；美國強調要尊重維護國際秩序，卻大搞非法單邊制裁。美國說要公平競爭，卻濫用國家力量，無理打壓別國企業。她促美國反躬自省，停止混淆視聽，切實承擔起自身的責任，做推動局勢緩和、勸和促談的事情，而不是對其他國家指手畫腳、說三道四、污衊抹黑。