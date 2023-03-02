兩會前夕保安明顯增強　秦剛下周出席人大記者會

全國政協及人大會議將於周六及下周日（4及5日）在北京揭幕，當地保安持續加強。有出席會議的政協委員表示接到通知，兩會期間各駐地將實施閉環管理，相信是為了與會人員的健康安全。全國政協十四屆一次會議記者會，定於周五（3日）下午4時半在人民大會堂舉行。十四屆全國人大一次會議料於下周二（7日）舉行記者會，由外長秦剛回答中外記者提問。

綜合各媒體報道，在京記者在兩會期間採訪要事先提出申請。雖然內地已實施新冠疫情「乙類乙管」措施，但這次採訪兩會的部分規定仍延續此前的疫情管控措施。記者要在活動前一晚到酒店隔離，申報有否出現發燒、咳嗽等症狀，3天內有否與感染者近距離接觸。在與會代表團入住的酒店大堂前台，亦擺放了寫上「核酸檢測處」的標示，估計與會代表將在此檢測。

在來自各地區人大和政協代表團下榻的酒店，均架設圍欄和有保安人員駐守。而在天安門廣場附近街道，在場戒備的武警及公安人數明顯增加，並向推着購物車的市民攔截檢查。北京公安局上月已發公告，要求從本月1日至14日，北京行政區域內禁止使用無人機等「低慢小」航空器，未經審批不能放飛氣球。國家郵政局上月亦通知，自上月25日至會議閉幕，將對所有進京郵件快件實行「二次安檢」。