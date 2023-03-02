美批華屬龐大非市場經濟體　必要時尋求新方法應對

美國貿易代表辦公室（USTR）周三（1日）向國會提交2022年度貿易報告，當中提到拜登政府承認美中經貿關係複雜且有競爭性，而中國是一個龐大的非市場經濟體，通過不公及非競爭行徑扭曲市場。USTR指，美方正考慮所有現行工具，並將在必要時尋求新方法應對中國的非市場行為。

報告指，美中經貿關係影響全球，拜登政府認為貿易競爭必須公平，中國的取態在與美國等國家的關係中引發摩擦，其不公平行徑損害美國及他國的勞工和企業利益，過分地集中在中國生產特定商品亦損害供應鏈彈性和消費者，長遠地影響創新和公平競爭。美國面對多項來自中國的挑戰，包括中方使用廣泛的不公平、扭曲措施支持多個行業，限制進口商品和服務的市場准入，限制外國製造商和服務供應商在華營運的能力，並利用惡性甚至非法手段取得外國知識產權和技術。

USTR表示，中國無法向人民提供最基本的勞工權利，在新疆由國家支持的強迫勞動是中方不公平經濟行徑的例證，北京的環境政策亦反映不公平及非市場行為。華府對美中經貿關係採取全面和務實的立場，會持續讓北京為強迫勞動問責，並與貿易夥伴合作在全球供應鏈淘汰以強迫勞動生產的商品。

貿易代表戴琪重申，與中國經濟脫鈎並不可行，美國需要在保障民主和經濟的情況下，與中國公平競爭和共存，但要達到這個目標並不容易。在對台貿易上，報告指台灣是區域的重要貿易夥伴，高度重視與台灣的合作，包括去年6月啟動台美21世紀貿易倡議，期望盡快取得進展，進一步深化雙邊貿易與投資關係。