官媒要求貫徹落實機構改革　傳加強金融監管

即將於本周末在北京揭幕的全國兩會，焦點除落在產生新一屆國家機構領導人名單，還有會上將審議通過《黨和國家機構改革方案》。內地官媒周四（2日）發表評論員文章稱，深化黨和國家機構改革，是貫徹落實黨二十大精神的重要舉措，也是推進國家治理體系和治理能力現代化的集中部署。英媒周三（1日）報道，黨中央為加強監管金融部門，計劃重建於2003年解散的中央金融工作委員會。

官媒文章指，黨和國家機構改革是一項複雜系統工程，要以加強黨中央集中統一領導為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向，統籌黨中央機構、全國人大機構、國務院機構、全國政協機構，統籌中央和地方，深化重點領域機構改革，使黨和國家機構職能體系更好適應黨和國家事業發展需要。整體上，這次黨和國家機構改革突出重點行業和領域，針對性比較強，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深，着力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對經濟社會發展將產生重要影響。文章指，各地區各部門要加強組織領導，不折不扣把機構改革任務落到實處。

英媒周三報道，本輪改革將加強黨對金融機構的監管，模仿1998年曾引入的中央金融工作委員會，並由中共中央政治局7名常委其中一人擔任領導，有別於現有的國務院金融穩定與發展委員會。據經濟學人智庫經濟學家徐天辰稱，有別於當年為應對亞洲金融危機，這次改革是因為中央領導層不滿金融業的情況，又認為黨的指令在一些國有金融機構內沒有正確執行。