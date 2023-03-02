潮州Tesla兩死車禍　車主不服鑑定結果要求重做

廣東省潮州市一輛特斯拉（Tesla）電動車，去年11月疑失控撞上多輛車，造成2人死亡、2人受傷。負責該宗事故理賠的保險公司工作人員周三（1日）表示，事故鑑定結果已出，但車主不服要求重新鑑定，目前仍在審批流程中，警方尚未出具事故責任認定書。

報道指，司法鑑定科學研究院已將這次事故的鑑定報告交給潮州警方，但警方暫未對外公開。Tesla公司向內媒表示，後台數據顯示，涉事車輛電門當時被長期深度踩下，並一度保持100%；全程沒有踩下煞車的動作；行駛期間司機4次短暫按下P檔按鈕，又快速鬆開，同時制動燈也快速點亮並熄滅。傷者邱女士指出，涉事車輛不僅開得快，撞到人也沒有停下來。其丈夫則指，保險公司不同意賠償醫藥費、誤工費等1至2萬元人民幣（約1.14萬至2.28萬港元）。保險公司強調按標準來賠，又稱目前已完成其中一名死者的賠償事宜。

另外，浙江省溫州瑞安市上月17日亦發生Tesla撞巴士的車禍，導致Tesla司機錢某受傷昏迷，他坐在副駕駛席的妻子陳某身亡。錢某車禍後昏迷了近一周，脊椎、腰椎等多處受損，小腿粉碎性骨折，兩天前才做完第二次手術，周四（2日）傳出他已甦醒的消息。錢某的外甥小戴稱，舅舅30多年前考取駕照，涉事Tesla在3年前買入，對方醒來後曾提起事發當時已全力在避讓車輛。警方已排除司機酒駕、毒駕嫌疑，並已委托第三方機構鑑定涉事車輛，案件仍在進一步調查中。