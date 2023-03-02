日媒稱9成台退役軍官當共諜　台國防部斥憑空杜撰

日媒近日報道，有軍方消息人士指出，多達九成台灣軍官退役後前往中國大陸，以情報換取金錢，腐敗已成為常態。台國防部周三（3月1日）發新聞稿稱，相關報道憑空杜撰，污衊台軍官兵氣節、分化部隊團結，無助台海及印太區域和平與穩定。

日媒周二（2月28日）起以「台灣未知的真面目」為題作連載專題，首篇報道指台灣目前最大的問題就是軍隊中有很多協助大陸的間諜。報道稱，擁有17萬人的台灣軍隊，軍官等幹部仍以「外省人」居多，歷屆防長也幾乎被外省人壟斷。有軍方消息人士指出，一旦兩岸爆發衝突，這種軍隊根本無法與大陸作戰。報道又稱，台灣時有退役將領與前立委涉及共諜案，是台灣目前最大的問題。美國長期以來對台灣軍售和提供援助持謹慎態度，也是擔心情報流向大陸。

針對日媒以不明消息來源質疑台軍忠誠度，台灣國防部表示，台軍全體官兵捍衞自由民主、守護家園決心始終不變。國防部指，研析近年共諜案件，早已發現北京慣用退役接觸現役，已策訂相關防範措施，要求各級落實宣教；並結合肅諜專案清查及自清表白問卷，深入查察高風險對象，採取限制接密及汰除等措施。國防部另配合國安聯防機制，強化檢肅敵諜能量，近年偵破敵諜案件，多為官兵主動檢舉，強調台軍反制敵人滲透已扎根基層並展露成效。