內地就業持續回暖　適時調整養老金繳費上限

國務院新聞辦公室周四（2日）舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，談及養老金政策、就業情況等問題。人力資源和社會保障部副部長李忠指，參加養老金的民眾目前每年繳費上限是1.2萬元人民幣（約1.4萬港元），以後會適時調整繳費上限。會上又指出，今年高校畢業生將達1,158萬人，大齡勞動力數量下降較快，新成長勞動力規模創近年新高。

李忠介紹，個人養老金制度推進呈現3個特點，分別為政策優惠支持、產品多樣選擇、服務更便捷。他提到會適時調整繳費上限，目前優惠政策主要體現在3個環節，在繳費階段繳費金額享受個人所得稅稅前扣除，投資收益不徵稅，領取時按3%較低稅率徵稅。去年底，個人養老金制度在36個先行城市和地區啟動實施，3個月以來參加人數已達2,817萬人。下一步當局將按照先行一年的部署要求，跟相關部門做好政策宣傳解讀，總結經驗、完善政策，穩妥推進制度實施。

至於今年的就業形勢，人社部部長王曉萍表示，隨着經濟運行整體好轉，就業形勢將持續回暖，保持總體穩定就業總量壓力仍存在；從今年前兩個月的情況來看，就業市場平穩有序，好於預期。人社部副部長俞家棟指出，勞動年齡人口的減少，主要是大齡勞動力退出勞動力市場、數量下降較快，而青年勞動力數量還是穩中有增。據測算，今年需在城鎮就業的新成長勞動力有1,662萬人，創近年新高。