台企從香港非法進口笑氣　單次查緝量歷來最高

台灣苗栗檢警單位周四（2日）宣布，破獲一宗當地公司以「氬氣」名義自香港非法進口54噸一氧化二氮（俗稱笑氣）。這是台灣司法史上單次查緝笑氣量最高的案件，若以5公升鋼瓶計算，這次查獲的笑氣可裝滿約10,800支鋼瓶。檢方日前依詐欺得利未遂罪起訴涉案公司負責人。

苗栗檢警單位會同環保署毒化局與基隆海關，去年7月針對設在苗栗縣竹南鎮的宸杰公司，檢驗自香港輸入的3個「氬氣」貨櫃。該批貨櫃每個約重18公噸，經查貨櫃內裝載的竟是笑氣。該公司魏姓男負責人和蕭姓女會計辯稱對貨櫃裝載的內容不知情，又推說是賣方出貨錯誤。

檢方經檢閱卷證，認定魏男犯罪動機應是企圖將笑氣假冒為進口免稅的氬氣，以欺詐方法免繳進口稅約11.4萬元新台幣（約2.9萬港元）。檢方上月15日偵結全案，將魏男和蕭女依涉犯詐欺得利未遂罪提起公訴，查獲的笑氣則由交毒化局處理。笑氣是一種吸入性麻醉氣體，台灣政府近年嚴加查緝笑氣的非法買賣與使用。苗栗地檢署警告，吸入過量笑氣會有呼吸困難、胸悶及咳嗽等症狀，急性中毒更會導致缺氧甚至死亡，請民眾勿因一時好奇而抱憾終身。