男子回收垃圾7年　冀推廣可持續生活理念

許多人對垃圾和舊物棄如敝履，有人卻視若珍寶。內媒周三（1日）報道，廣東省廣州市一名法律學系大學畢業生，選擇與其專業截然不同的職業，從事舊物回收，並開設舊物雜貨店。即便父母曾認為此工作不體面，他依舊樂在其中，認為省錢之餘，還是推廣環保的好機會。

青年武楷斯2016年畢業於華南理工大學法學院，他於2015年曾到美國旅行2個月，了解到車庫售賣、舊貨市場及二手店等在當地十分普遍，對美國繁榮的二手文化感到驚訝，亦好奇為何內地極少這類產業。他回國後開始尋找廣州的二手市場，花3周走遍15個地點，自此便開啟了長達7年的拾垃圾旅程，不僅家中生活用品、家具及衣服均為舊物，更在此後開設舊物雜貨店。

武楷斯在多地搜尋有用的廢棄品及二手市場，目前已收集逾10萬件近百年來各式各樣的舊物，包括民國時期的鴿子狀奶瓶、1970年代的搪瓷材質牌子及清代虎頭帽等。近3年因受疫情影響，由於人們收入減少，亦增加使用二手物品的機會。他與一眾志同道合的人通過社交平台，發布在路邊見到或閒置物品的資訊，讓有需要人士拾取。

武楷斯表示，拾垃圾除了省錢，更是為了推廣可持續生活及環保理念，不購買新東西可減少廢棄物產生，從而節約資源。他指對收集二手舊物是始於興趣，終於使命，無論是其生活、工作，甚至是人生理想皆由舊物組成，希望能把舊物永續的理念傳達給其他人。