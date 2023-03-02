建築設計師走出舒適圈　裸辭創業設計珠寶

工作穩定及高薪對許多人而言是夢寐以求的理想，卻有部分人願意走出舒適圈，挑戰自我。內媒周三（1日）報道，廣東省廣州市一名建築設計師數年前瞞住家人，毅然決定裸辭，創業從事珠寶設計，產品深受一眾年輕顧客歡迎。對於自己從員工搖身一變成為公司老闆，他表示「這才是鐵飯碗」。

楊先生大學時期修讀建築學專業，畢業後在校內設計院任職約5至6年，工作相對穩定並成功購買物業，但他依然選擇裸辭，並跨行業設計珠寶。他憶述，創業初期並非一帆風順，每天都過得如履薄冰，期間更將近1個月沒有收入。他遂於2020年起通過短片平台，藉影片介紹公司售賣的珠寶，成功取得一定客源。

此後3年間，楊先生的公司設計出多款精美且富有中國風格的珠寶，大部分產品融入了中國古典元素和傳統手藝，如金鑲玉等，以「金風玉露一相逢，便勝卻人間無數」等古代詞句中美好的意象及場景，作為珠寶設計的主題，並借由符合現代美感的作品呈現出來。

面對家人起初不理解楊先生裸辭的決定，認為他的行為不理智，他表示無論何種行業都沒有鐵飯碗，真正的鐵飯碗是由其強大的知識及能力建立起來的壁壘，故他認為可以通過從事珠寶行業建立壁壘。他指既然下決心做一件事便要全心全意地實行，儘管做得很好，亦不能忘記抱有危機意識，隨時增值和鞏固自己，才能一直進步和向上走。