內地印發意見指導辦理輕傷害案　要求寬嚴相濟

內媒周四（2日）報道，最高人民檢察院與公安部門近日聯合印發《關於依法妥善辦理輕傷害案件的指導意見》，從依法全面調查取證、審查案件，積極促進矛盾化解，規範落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，以及健全完善工作機制等方面進行全面規定。

該意見指出，辦理輕傷害案件時必須遵循堅持嚴格依法辦案，注重矛盾化解和落實寬嚴相濟刑事政策的基本要求。另外，必須堅持全面調查取證，釐清事情原委，不能單看結論，將化解矛盾和修復社會關係作為履職辦案的重要任務。同時堅持寬嚴相濟的原則，若認罪和解可依法作不起訴決定；但若主觀惡性大且情節惡劣者，即使是輕傷案亦堅持依法從嚴懲處。最後必須健全完善工作機制，加強案件會商與協作配合，注重以公開聽證促進案件公正處理。

最高檢第一檢察廳負責人表示，長久而來，公檢雙方在辦理輕傷害案件中積累大量經驗，保證案件依法妥善處理，但在促進矛盾化解和執法司法理念等方面仍有不同程度的問題，因此該意見力求用心用情辦好人民群眾身邊的「小案」，促進辦案政治效果、社會效果和法律效果的有機統一。