勾結陸律師詐騙公司　台男上訴獲減刑囚2年

台灣一間科技公司的前法務主管，涉嫌勾結一名大陸女律師，向公司謊稱辦理多項專利等法律案件，詐騙公司2,600多萬元新台幣（約666萬港元）。他一審詐欺取財罪成被判7年徒刑，沒收犯罪所得逾54.7萬美元（約429萬港元），其後不服上訴。台灣高等法院周三（1日）改判他2年徒刑，沒收犯罪所得1,322萬餘元新台幣（約339萬港元），不予緩刑。涉案大陸女律師目前仍被通緝。

呂紹甫2006年2月22日至2015年8月14日間任職明泰科技公司法務部門最高主管，後來在大陸結婚生子，並與律師蔣楚明認識。呂男在蔣女並沒有提供法律服務的情況下，假藉律師費用付款為由，多次由蔣女公司開立發票，再向公司請款施行詐騙。他上訴至高等法院後承認犯行，並與公司以2,706萬元新台幣（約693萬港元）成立調解。

高等法院指，呂男濫用公司對他的信賴，侵害他人財產權益，考量他坦認犯行又與公司調解，3個詐欺罪各處1年10個月、8個月與10個月徒刑，應執行2年，未扣案的犯罪所得予以沒收。新竹檢方則通緝蔣女，時效至2039年。