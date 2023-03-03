數碼防疫結束　無錫銷毀10億條涉疫個人數據

內地去年年底開始放寬新冠防疫後，多地先後銷毀涉疫個人數據。江蘇省無錫市周四（2日）亦主動銷毀涉疫個人數據，首批銷毀數據10億條。為確保數據徹底銷毀、無法還原，市政府還邀請第三方審計和公證處參與。同時，門鈴碼、疫查通、貨運通行證等40多項數碼防疫程式當天亦功成身退，陸續下線。

無錫市的數碼防疫服務上線以來，共收集了10億條個人數據，主要用於新冠核酸篩查、流調溯源、外防輸入性的疫情、重點人群核酸檢測等用途。相關負責人表示，今次銷毀涉疫個人數據，一是體現依法執政理念，依法依規刪除目的已經實現的數據；二是保護公民隱私，防止數碼時代公民個人信息被盜用或濫用；三是防止數據洩露，通過數據徹底銷毀減少數據洩露的可能性；四是節約存儲空間，進一步提高存儲效率。該市的大數據中心將進一步加強數據分類分級管理，數據安全風險評估、監測預警、數據安全審查等製度建設，確保數據無法恢復。

此前，廣東省健康碼「粵康碼」亦於2月14日發布服務公告稱，按照國家新冠病毒感染防控政策措施優化調整要求，抗原自測、老幼助查、健康申報、電子證照、防疫工作台服務同月16日起停止服務，「粵康碼」按照有關法律法規規定，徹底刪除、銷毀服務相關所有數據，切實保障個人信息安全。