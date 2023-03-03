中印外長會晤　倡邊境局勢早日常態化管控

中國外長秦剛周四（2日）在新德里出席出席二十國集團（G20）外長會議期間，與主席國印度外長蘇傑生會面。秦剛表示，要把邊界問題放在雙邊關係適當位置，推動邊境局勢早日轉入常態化管控。中方支持印方履行G20主席國職責，願加強溝通合作，捍衞發展中國家共同利益和國際公平正義，為世界注入穩定性和正能量。

秦剛指出，中印的發展振興是發展中國家力量的壯大，將改變世界三分之一人口的命運，關乎亞洲乃至世界未來。雙方要在世界百年變局的背景下看待兩國關係，從中印各自民族復興的視角把握雙邊合作，做現代化道路上的同行夥伴。雙方要落實好兩國領導人重要共識，保持對話、妥處分歧，推動雙邊關係盡快改善並穩步前行。中方願同印方加快恢復各領域交流合作，盡早恢復直航，便利人員往來。

蘇傑生稱，印中同為偉大文明古國，互為重要夥伴，印中經貿合作、人文交流等諸多領域已經也能夠繼續取得積極成果。印方贊同應從歷史視角和戰略高度把握並改善雙邊關係，搭建更多合作平台，推動印中關係沿着良好軌道前行。當前兩國邊境局勢逐步趨於穩定，雙方應共同努力，維護邊境地區和平安寧。感謝中方對印方擔任G20主席國的支持，願保持多邊事務溝通協調。