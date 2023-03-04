台企涉助俄遭美制裁　官方稱產品大多出口陸港

美國商務部近日將37間實體列入貿易黑名單，包括28間中國大陸及香港公司，另外位於台灣的科企亦被指幫助俄軍而榜上有名。台灣經濟部貿易局周五（3日）回應稱，經查該公司出口產品為晶片及電機產品，大多是輸往大陸和香港，但無申請戰略性高科技貨品輸出許可證出口至俄羅斯及白羅斯的紀錄，後續將請公司確認產品流向。

美國商務部的通報中指控，設於新竹縣的新德科技公司有產品被用來協助俄羅斯或白羅斯軍隊，因此被列入美國出口黑名單。新德科技公司回應表示是誤會一場，因設備廠商被列入黑名單，才牽連公司，但公司未有回應有沒有聘用俄羅斯工程師。

台貿易局指出，自從俄烏衝突發生後，為履行國際合作，以防止台灣高科技產品輸俄作為軍事用途，台經濟部已宣布嚴格審查軍商兩用貨品輸出許可，並在今年1月新增公告，持續與歐盟、美國等盟友管制規格一致。當局表示，台灣1月對俄出口總金額7,134萬美元（約5.56萬億港元），較去年同期少46.2%；同月對白羅斯出口總金額132萬美元（約1,030萬港元），較去年同期也大減77%，足見擴大管制的效應。