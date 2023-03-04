華談與美歐關係　反對他國打壓外國實體個人

十四屆全國人大一次會議周六（4日）在北京舉行的記者會上，提及中美和中歐關係。大會發言人王超被問及對外反制時，指中國一向堅決反對「長臂管轄」，對外關係法作為涉外領域的基礎性法律，有必要對反制和限制措施作出原則性規定。王超直言，中方核心利益不容損害，主權和領土完整不容侵犯；對於相關損害行為，中方予以堅決反制，是正當和必要的。

有記者問及中國面臨美國等外部挑戰，中國外交是否愈來愈具有攻擊性。王超反指一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式，濫用國內法的域外適用，對外國實體和個人進行肆意打壓。他又指，中國國防費保持適度合理增長，既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要；強調中國的軍事現代化，不會對任何國家構成威脅。

王超另被問及中歐關係分歧增加，在美國因素、俄烏衝突等背景下，中方如何推進中歐關係。他指出，去年中歐領導人頻密互動，雙方一致同意推動中歐關係健康穩定發展，反對「新冷戰」和陣營對抗，反對經濟「脫鈎」，中歐之間沒有根本戰略分歧和衝突，只有廣泛共同利益和長期積累的合作基礎。中方希望歐方一同堅持相互尊重、互利共贏、對話合作，擴大貿易和雙向投資，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，推動政治解決國際和地區熱點問題。