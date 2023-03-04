捷克候任總統稱無意挑釁大陸　冀與蔡英文會面

北約前將領帕維爾於今年1月當選捷克總統後，即與台灣總統蔡英文通電，是歐洲第一位與台灣總統通話的領袖，惹來北京當局不滿和反對。帕維爾近日接受德國媒體訪問時強調，他無意挑釁中國大陸，又表示尊重「一個中國的概念」，不過捷克有自己的「一中政策」，最重要是確保台海和平。

帕維爾在訪問中表示，一個與捷克維持廣泛經貿關係的地區領導人，祝賀你當選總統，這件事並非打破慣例，而是涉及尊嚴。其目的也非挑釁大陸，雖然大陸自覺受到挑釁在意料之中。帕維爾指出，捷克珍惜台灣的民主體制，相信台灣保有民主不僅符合台灣人、也符合捷克的利益。被問將來會否與蔡英文見面時，帕維爾稱他期待會面，不過不一定會在正式拜訪的框架。

近來捷克等中東歐國家對俄羅斯和大陸的態度愈來愈強硬，帕維爾指出，他參政目的是帶領捷克重返人權、民主、法治和尊嚴等價值，捷克不應該因為恐嚇，就讓別人決定跟誰通電話或見面。他強調，如果恐嚇有效，就會被比較強大和具攻擊性的國家當成弱點，後果就是俄羅斯出兵入侵烏克蘭。他表示，對大陸讓步愈多，對方施壓的力道就愈大，「同樣的錯誤我們不該再犯」。