內地專家料再大規模爆疫機率低　籲落實防護

國家衞健委上月表示，各地新冠疫情近期呈局部零星散發狀態，疫情已基本結束。對未來會否再出現疫情高峰，中國科學院院士、防疫專家張伯禮預測，即使再有病毒株變異引發疫情，也不會發生大規模傳染的情況。

張伯禮周四（2日）受訪稱，感染之後抗體保護期一般為3至6個月，中國剛剛經歷一次疫情高峰，很難預估下一波疫情何時出現，關鍵是密切監視病毒株變異情況及傳染性的變化，同時高齡和有基礎病的人要認真做好強化免疫接種。他指出，由於病毒發生變異和重組的可能性依然存在，要預防感染或二次感染最好的辦法仍是落實好防護措施，包括戴口罩、注意手部衞生、保持社交距離等，還有調節好自己身體的狀態，保持較好的免疫抗病能力。

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏周六（4日）分享調研經歷時表示，他發現社區衞生服務中心的醫生承擔了非常巨大的抗擊疫情工作，他們是走出這波疫情非常關鍵的力量。他認為，接下來仍需繼續強化基層衞生體系，當基層醫療衞生體系變得有彈性、有韌性之後，假如再有疫情來襲，一個覆蓋面廣泛的醫療救治網絡體系可以上下聯動，這樣便有信心應對未來可能存在的公共衞生挑戰。