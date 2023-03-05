內地完成全面脫貧　持續改善民生和社會事業

中國國務院總理李克強周日（5日）在十四屆全國人大一次會議上，發表其最後一份政府工作報告。針對民生及社會部分，他提到過去五年極不尋常、極不平凡，中國雖受世界變局、新冠疫情、內地經濟下行等考驗，仍完成了全面脫貧、建立小康社會等目標。

回顧過去工作，李克強稱經過8年努力，近1億農村貧困人口實現脫貧，全國832個貧困縣全部摘帽，960多萬貧困人口實現易地搬遷。居民收入與經濟增長基本同步，基本養老保險增加1.4億人參保，覆蓋10.5億人，基本醫保水平穩步提高，多年累計改造棚戶區住房4,200多萬套。此外，生態環境明顯改善，重污染天數下降逾五成。

對今年政府工作的建議，李克強提出穩定糧食生產和推進鄉村振興，如拓闊農民增收致富渠道，防止出現規模性返貧；推動發展方式綠色轉型，深入推進環境污染防治，完善支持綠色發展的政策，發展循環經濟；保障基本民生和發展社會事業，加強住房保障體系建設，解決好新市民、青年人等住房問題。在疫情防控方面，推進疫苗迭代升級和新藥研製，切實保障群眾就醫用藥需求。