馬祖官兵沙灘寫字控訴肚餓沒肉吃　台軍道歉急補給

台灣外島馬祖與大陸最近距離不足10公里，在上世紀冷戰時期，曾是兩岸對抗的最前線。近日有當地人爆料稱，負責島上部分駐軍補給的貨船因海象不佳、故障維修等因素延航，致島上至少20天沒有肉類和蔬菜供應。網民拍下疑為當地駐守官兵在沙灘寫下求救字句，控訴「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等。防長邱國正周一（6日）道歉，表示已下令空軍運輸機上午運送補給食品到當地，又保證以後不會有同樣狀況。

曾代表民進黨參選馬祖莒光鄉鄉代表的陳竑任周日（5日）在Facebook表示，當地斷糧危機老是浮上枱面，甚至軍隊也出現糧食問題。另有自稱「馬祖阿兵哥」的網民爆料，伙食補給船已經一個月沒有開，島上各人快撐不下去。國民黨立委馬文君同日接獲陳情，要求國防部立即查處。她質問，在台海已經情勢險峻之時，怎麼還要前線的軍人只能在社群以爆料的方式求救。

國防部周日深夜發出回應，稱已協調南竿肉商於周一調撥冷凍肉類給莒光地區，將以C130運輸機採取空運方式運送食品，滿足官兵實際需要。邱國正周一上午在立法院受訪時表示，不會怪罪官兵在沙灘留字抗議，又表示會檢討。馬祖防衞指揮部周一稱，受貨船延航無法運補，加上莒光地區貨源有限，因此本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足。周一上午C130運輸機將運送5.2噸各類冷凍肉類至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。該指揮部周一上午7時又以交通船運送2日份冷凍肉類至莒光地區，並已完成卸載。