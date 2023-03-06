內地甲型流感疫情續升　專家料本月底結束

中國疾控中心上周六（4日）發布全國新冠疫情最新情況顯示，自去年12月1日至本月2日，共發現30宗本土重點關注變種病毒株。與此同時，中疾控國家流感中心發布最新的監測數據顯示，上月20日至26日一周共報告390宗流感樣病例暴發疫情，南、北方省區市流感病毒檢測感染率繼續上升，當中以H1N1和H3N2甲型流感為主。有專家預計本輪甲流高峰或於本月底結束。

去年12月9日以來，各省區市報告新冠病毒核酸檢測感染數及感染率呈先增後降趨勢，感染人數於去年12月22日達到高峰後波動下降。去年12月1日至本月2日，全國共報送20,551宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，全部為Omicron變種病毒株，共存在44個進化分支，主要流行病毒株為BA.5.2.48（佔60.0%）和BF.7.14（29.2%）。

隨着春節後人口流動加劇及各地學生陸續開學，以甲流為主的流感形成了小高峰。微醫全科杭州中心副主任醫生劉勇進上周五（3日）表示，甲流每年流行季節多為冬春交替時期，「由於前期已經流行了2周多時間，這一輪的甲流或將在3月下旬進入尾聲」。上海市肺科醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫生胡洋周日（5日）則認為，很難預測和判斷目前流感的感染趨勢，原因是3年疫情市民一直戴着口罩，使體內對流感病毒的抗體下降，所以不能按照既往的流感流行規律作出判斷。