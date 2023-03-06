邱國正指大陸等師出有名　認討論在台存美軍彈藥

台灣防長邱國正周一（6日）到立法院外交及國防委員會備詢，首度證實正與美方磋商在台存放美軍彈藥。他提到，大陸現在的動武態勢比以前強烈，正等待「師出有名」，如別國高層來訪等，坦言「發生機率不低」；又強調陸方一旦有航空實體越界，便會將之擊落。對解放軍可能闖入台灣附近領域之說，大陸外交部發言人毛寧同日反駁，台灣沒有甚麼「國防部長」，台海兩岸都是中國領土，陸方將採取堅定措施捍衞主權和領土完整。

邱國正就「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」，進行專案報告並備詢。國民黨立委江啟臣詢問，台灣是否已存放美軍彈藥，變成美軍軍備的儲備庫。邱國正回應稱，彈藥存庫不管有沒有外軍彈藥，台方也會作檢討，不一定要等美軍介入。他承認正與美方討論，將美軍在東亞的軍備庫存改放台灣，但不便說明哪一類彈藥最多。

被問及大陸軍費大幅增加時，邱國正指歷年都在增加，目前看起來對方在準備中，將來有必要便會動武。他認為，大陸正等待師出有名，如別國高層來訪、跟外國軍事交流太頻繁等；對於美國眾議院議長麥卡錫或會訪台，他則強調台方會超前部署。他談及大陸艦機擾台時，指今年可能突入24海里甚至接近12海里；又稱台方很節制不發起第一擊，但對方海空不斷越界，再往前進逼台方將自衞反擊。