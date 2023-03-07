內地5年審結11.9萬宗職務犯罪　嚴懲92名前中管幹部

最高人民法院院長周強周二（7日）就過去5年的工作發表報告，提到法院審結了11.9萬宗貪污賄賂等職務犯罪案件，涉及13.9萬人。其中從嚴懲處孫政才、趙正永、孫力軍等92名前中管幹部。最高人民檢察院檢察長張軍指，期間受理各級監委移送職務犯罪8.8萬人，已起訴7.8萬人，其中原省部級以上幹部104人；另起訴行賄犯罪1.4萬人。

周強報告時指出，人民法院5年來審結3.9萬宗涉黑涉惡案件，涉26.1萬人，對雲南昆明黑社會組織首腦孫小果等判處並執行死刑，「黑財」執行到位2,461億元人民幣（約2,790億港元）。此外，審結23.8萬宗嚴重暴力犯罪案件，涉27.4萬人。報告其他數據還包括審結22.6萬宗電訊網絡詐騙及關聯犯罪案件，再審糾正共涉283人的209宗重大涉產權刑事冤錯案件等。張軍指檢察機關共起訴涉黑涉惡犯罪26.5萬人，其中組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪6.4萬人；嚴重暴力犯罪和涉槍涉爆、毒品犯罪方面，起訴81.4萬人，比前5年下降31.7%。

周強又稱，法院嚴懲各種滲透顛覆破壞、暴力恐怖、民族分裂、宗教極端等犯罪；反制非法制裁和「長臂管轄」，捍衞國家主權、安全、發展利益。此期間，基本實現內地與港澳民商事司法協助全覆蓋，制定司法惠台36條。檢察機關在維護國安和社會安定方面，起訴各類犯罪疑犯827.3萬人，比前5年上升12%；嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動；支持新疆等地反恐維穩法治化常態化；堅決貫徹《港區國安法》；切實維護港澳台同胞、海外僑胞和歸僑僑眷合法權益，依法辦理涉港澳台和涉僑案件，編寫檢察機關服務台胞台企手冊，並以公益訴訟保護涉台涉僑文物。