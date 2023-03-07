斥資逾72億新台幣　台軍更換M60A3坦克引擎

台灣國防部周二（7日）最新公告指出，與生產M60A3坦克引擎的美國原廠廠商簽訂合約，更換坦克引擎及提升性能。合約金額為72.45億元新台幣（約18.8億港元），履約期由本年3月31日至2028年3月底為止，在南投陸軍兵工整備發展中心執行。

M60A3的引擎長時間使用導致性能下降，採購RENK America原廠引擎，可讓坦克恢復原有馬力。由於本來的AVDS-1790-2C引擎早已停產，台灣陸軍後勤指揮部遂改為採購AVDS-1790-2CAU，馬力維持在750匹。新引擎尺寸與原來一致，可靠耐用程度及維修保養能力均有所提升。更換新引擎後，坦克底盤的扭力桿和變速箱，以及與引擎連接的組件和線路都毋須更換，能在最短時間內讓M60A3的妥善率提升。

雖然新引擎並非早前所指的1,000匹馬力款式，但未來升級只需更換內部組件和相關零部件。除了引擎外，坦克的火控系統及瞄準系統等均會升級，以延長服役期限。台灣向美國採購共460輛二手M60A3，它是台軍裝甲部隊主力，近年漢光演習均參與實彈射擊。