國務院機構改革方案　倡建國家金融監督管理總局

國務委員兼國務院秘書長肖捷周二（7日）說明關於國務院機構改革方案，當中包括組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管，加強風險管理和防範處置，查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。與此同時，將中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責等劃入該局，不再保留中國銀行保險監督管理委員會。

方案亦提出組建國家數據局，負責協調推進數據基礎制度建設等，由國家發展和改革委員會管理。同時，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制；中國證券監督管理委員會由國務院直屬事業單位，調整為國務院直屬機構；撤銷中國人民銀行大區分行及分行營業管理部、總行直屬營業管理部和省會城市中心支行，不再保留中國人民銀行縣（市）支行等；完善國有金融資本管理體制；並加強金融管理部門工作人員統一規範管理。

此外，方案提出重新組建科學技術部，優化科技創新全鏈條管理等，仍作為國務院組成部門。另將國家鄉村振興局推動農村社會事業和公共服務發展等職責劃入農業農村部；將國家衞生健康委員會組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施等職責劃入民政部；將國家知識產權局由國家市場監督管理總局管理的國家局，調整為國務院直屬機構；國家信訪局調整為國務院直屬機構；中央國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例精減，收回的編制主要用於加強重點領域和重要工作。