珀斯鑄幣廠為減成本　疑向華售100噸攙雜質黃金

澳洲廣播公司（ABC）周一（6日）披露，位於西澳省的珀斯鑄幣廠疑將約100噸攙入雜質的黃金賣給中國上海黃金交易所（SGE），以節省每年約62萬澳元（約320萬港元）的成本。後來買方發現黃金的工藝不符合要求時，鑄幣廠卻隱瞞事實，謊稱只有極小部分黃金存在問題。SGE周三（8日）發聲明表示，有關報道內容背離真相，對該交易所聲譽造成了嚴重侵害。

報道引述一份外洩的珀斯鑄幣廠內部報告，指鑄幣廠於2018年起為節省成本，開始在製作金條時攙入雜質，期間有工人表達過憂慮金條的銀和銅含量會不符SGE要求，卻照舊加入雜質。2021年9月，SGE指控鑄幣廠的兩條金條銀含量超標，不符合規定。廠方因憂慮東窗事發會影響名聲，所以展開內部調查。調查發現，其中一條金條早被發現有問題，其純度測試達不到SGE的標準，但仍高於99.99%的關鍵指標，而這意味過去3年所冶煉的金條都可能不達標，報告估計若要從SGE回收有問題金條，數量將多達100噸。鑄幣廠決定向SGE隱瞞不合規的調查結果，並即時停止在製造金條過程中攙入雜質。

澳洲傳媒查詢時，鑄幣廠推說是中國限制出口黃金，所以SGE沒有把被指不合格的金條退回，導致廠方無法核驗此事。SGE沒有對外公布事件，接受了鑄幣廠對提升黃金質量的保證，而鑄幣廠時任行政總裁凱恩斯（Richard Hayes）在此事不久後宣布因健康問題提早退休。澳洲有輿論要求西澳省省長麥高恩（Mark McGowan）為事件負責，原因是事發時珀斯鑄幣廠是在他的職權管轄範疇。他表示，直至周一他都對事件毫不知情。

在黃金中攙入雜質於業內並不違法，但對精煉商來說風險較高，因為這種通過添加銀或銅等雜質的做法，會降低黃金的成色。SGE發聲明指，相關媒體沒有盡到對內容的審查責任，導致失實的內容訊息在網絡傳播，對交易所聲譽造成了嚴重侵害。有鑑於此，相關方應立即停止侵權，SGE將保留採取進一步措施的權利，維護自身合法權益。